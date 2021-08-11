Индийский штамм коронавируса: ученый рассказал, кто в группе риска

Прививка от коронавируса не спасет от заражения, но поможет облегчить течение болезни. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Прививка от коронавируса не спасет от заражения, но поможет облегчить течение болезни. Об этом заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ, доктор медицинских наук, профессор Игорь Карпов.

– Вакцинация не гарантирует абсолютную защиту от заражения, но она в значительной степени ослабляет тяжесть течения заболевания, в т. ч. у контингента риска, – рассказал специалист, его цитирует портал «Здоровые люди».

Он также пояснил, кто входит в группу риска и кому очень важно делать прививку от COVID-19.

– Именно у пожилых COVID-19 нередко дает тяжелую, изнуряющую, длительную лихорадку. Очень тяжело переносят заболевание люди с лишним весом, сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца, страдающие хроническим бронхитом, онкологическими и гематологическими заболеваниями. Поэтому вакцинация этого контингента чрезвычайно важна, именно они становятся в основном тяжелыми реанимационными пациентами, – уточнил профессор.

Он также напомнил симптомы индийского штамма. Обычно все начинается с насморка (ринореи). Может подключаться желудочно-кишечный тракт: тошнота, рвота, диарея. А вот запахи при индийском штамме «дельта» пропадают реже.

– Эти проявления встречались и при других видах вируса, поэтому особых отличий нет, но сейчас такие симптомы встречаются чаще. В настоящее время происходят ожидаемые изменения вируса. Главное – вовремя среагировать на заболевание. Своевременность выявления, госпитализации, оказания помощи пациентам – все это дает хороший шанс на успешную терапию, – добавил Карпов.

Он напомнил также, какие меры профилактики нужно соблюдать, чтобы не подхватить штамм «дельта». Это, в частности, обязательное дистанцирование, проветривание помещений, масочный режим и дезинфекция.

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