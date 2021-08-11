В Беларуси увеличили денежные нормы расходов на гособеспечение детей-сирот

В Беларуси увеличили денежные нормы госрасходов на содержание детей-сирот Фото: Инна КОРСАК

Совет министров Беларуси постановление №452 от 6 августа увеличил нормы государственных расходов на содержание детей-сирот. Документ был опубликован 11 августа на Национальном правовом портале parvo.by и вступает в силу с момента опубликования.

Документом были внесены изменения в постановление правительства 2006 года «О государственном обеспечении детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также содержании детей в социально-педагогических центрах, специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях, приемниках-распределителях для несовершеннолетних».

Согласно постановлению, норма обеспечения комплектом одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования была увеличена с 1208,8 до 1408,9 рубля. Также были увеличены и другие нормативы, которые были предусмотрены постановлением.

Помимо этого, были пропорционально увеличены нормы расходов государства на содержание детей на гособеспечении, подлежащих возмещению в бюджет. Данные суммы уплачивают родители, которые были лишены родительских прав.

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