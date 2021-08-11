Правительство утвердило новый порядок выезда белорусских спортсменов за границу

Совет Министров Беларуси утвердил новый порядок формирования и направления спортивных делегаций республики за границу для участия в спортивных мероприятиях. Фото: НОК

Совет Министров Беларуси утвердил новый порядок формирования и направления спортивных делегаций республики за границу для участия в спортивных мероприятиях.

Соответствующее постановление правительства №453 опубликовано 11 августа на Национальном правовом интернет-портале.

В документе, говорится, к примеру, что спортсмены, дисквалифицированные за допинг в спорте или временно отстраненные от участия в спортивных соревнованиях, не могут быть включены в состав спортивной делегации.

Кроме того, в документе указано, кто может направлять спортивные делегации за границу. Так, такое право есть у Минспорта и уполномоченных им организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, госорганов, республиканских государственно-общественных объединений, осуществляющих развитие технических, авиационных, военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта. Также направлять спортивные делегации за границу могут НОК, Паралимпийский комитет, федерации и ряд других структур.

Прописано в постановлении и то, как будут финансировать расходы, связанные с направлением спортивных делегации за границу для участия в спортивных мероприятиях.

«Направление спортивных делегаций за границу на спортивные мероприятия может осуществляться за счет средств направляющих организаций или кооперации средств направляющих организаций и организаций, участвующих в финансировании», – уточняется в документе.

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