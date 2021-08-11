Кикбоксера Алексея Кудина приговорили к 2,5 годам лишения свободы. Фото: fight.ru

Белорусского кикбоксера Алексея Кудина приговорили к 2,5 годам лишения свободы. Прокурор запрашивал для бойца 3,5 года лишения свободы. Об этом сообщает агентство БелаПАН.

Алексея Кудина судили по части 2 статьи 363 Уголовного кодекса – Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок, сопряженное с применением или угрозой насилия. Потерпевшими по данному делу были признаны подполковник Зорин и прапорщик внутренних дел войск Яндола.

Согласно обвинению, боец Алексей Кудин во время акций протеста в Молодечно в августе 2020 года нанес удары Зорину и Яндоле.

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