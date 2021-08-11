Лидирует Литва: в милиции рассказали, в какие страны едут белорусы на работу

Из 1204 уехавших работать за границу белорусов большинство направились в Литву – 458. Фото: pixabay

За шесть месяцев этого года на основании подписанных и зарегистрированных в управлении по гражданству и миграции (УГиМ) ГУВД Мингорисполкома трудовых договоров и контрактов на работу за пределы республики выехали 1 204 гражданина Беларуси. За аналогичный период 2020-го таких белорусов было 873. Об этом сообщили в УГиМ ГУВД Мингорисполкома.

Из 1204 уехавших работать за границу белорусов в Россию направились 306 человек, в Литву – 458, в Польшу – 182, в Финляндию – 90, в США – 89. Остальные уехали в Корею, Китай, Чехию, Германию, ОАЭ и другие государства.

– Анализ статистических данных показал, что большая часть наших сограждан (85 %) трудоустроилась по рабочим специальностям, 8 % – в сфере обслуживания и торговли, 7 % – в сельском хозяйстве, – рассказала подробности начальник УГиМ ГУВД Мингорисполкома Инна Студеничник, ее цитирует агентство «Минск-Новости».

Также за полгода из Беларуси на учебу, стажировку и практику выехали 205 человек (за 6 месяцев 2020-го – 154), для участия в спортивных, культурных и иных массовых мероприятиях – 109 (в прошлом году – 731).

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