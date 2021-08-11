Лукашенко поручил представить ему проект изменений в Конституцию до 1 сентября

Проект изменений в Конституцию доработают и до 1 сентября внесут на рассмотрение президенту Беларуси Александру Лукашенко. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Проект изменений в Конституцию доработают и до 1 сентября внесут на рассмотрение президенту Беларуси Александру Лукашенко. Такое заявление сделал 11 августа председатель Конституционной комиссии, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич.

– Поскольку наличие несогласованных замечаний членов комиссии свидетельствует о фактической незавершенности проделанной работы, президентом поручено руководству Конституционной комиссии обеспечить комплексную доработку соответствующих предложений и до 1 сентября 2021 года внести итоговый вариант проекта Конституции на рассмотрение главы государства, – отметил Петр Миклашевич, его слова приводит БЕЛТА.

В четверг проходит очередное заседание Конституционной комиссии. На нем рассматриваются уточнения редакционного характера разработанных Конституционной комиссией изменений в Основной закон на основе замечаний членов комиссии.

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