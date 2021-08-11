За взятки при прохождении техосмотра две минские организации были лишены лицензий. Фото: сайт Следственного комитета

Минтранс лишил две минские организации права на проведение государственного технического осмотра по представлению Следственного комитета. Организации работают в Ленинском и Фрунзенском районах, об этом сообщает телеграм-канал СК.

- Основание для направления представления стали коррупционные преступления. Так, в отношении 35-летнего инженера диагностической станции, которая находится в Ленинском районе, расследуется уголовное дело. Мужчине было предъявлено обвинение в получении взятки. Он заключен под стражу, - прокомментировали в Следственном комитете.

В ведомстве добавили, что по версии следствия, в апреле 2021 года инженер получил взятку от автовладельца за прохождение техосмотра неисправным транспортным средством. Аналогичный случай был выявлен и во Фрунзенском районе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Коррупция - это ржавчина, уничтожение человека»: Лукашенко - о борьбе со взяточничеством.

Глава государства проводит встречу с активом Минска. (подробности)

«Заезд расценивается как коррупция». Сотрудникам скорой помощи запретили обедать в ресторанах быстрого питания.

Заезд в заведение будет расцениваться как коррупция. (подробности)

«Взятки исчислялись сотнями тысяч долларов»: КГБ сообщил о коррупционных схемах на сахарных заводах Беларуси.

Директорам платили за каждую тонну отгруженного сахара. (подробности)