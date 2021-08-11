Газета «Новы час» в Беларуси больше не будет выходить в бумажном варианте

Типография отказались печатать газету «Новы час» в Беларуси. Фото: facebook.com/novychas

В Беларуси прекращается выпуск негосударственного еженедельника «Новы час». Это связано с тем, что все типографии отказались печатать эту газету.

До этого момента издание печатала частная типография Roll Print, однако теперь и она отказалась сотрудничать, сообщает БелаПАН.

В частности, 27 июля редакция получила от типографии письмо о том, что «в связи с изменением производственного цикла и возникшими из-за этого производственными сложностями» после 12 августа она больше не сможет оказывать изданию услуги.

Редакция все это время пробовала решить вопрос, однако попытки успехом не увенчались.

– К сожалению, на следующей неделе наши читатели больше не увидят любимую газету в почтовом ящике, по крайней мере, не при этой власти, видимо, – рассказали в редакции.

При этом издание продолжит работать в Интернете.

– Мы по-прежнему будем работать ради вас и ради Беларуси, публиковать актуальную и важную информацию о том, что происходит здесь и за рубежом, аналитику, новости спорта, знакомить вас с неизвестными страницами истории нашей страны – все, к чему вы привыкли и что любите в «Новым часе». Будем считать, что для нас эта ситуация – переход на другой уровень, – добавили в редакции.

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