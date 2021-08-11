Дожди, грозы и желтый уровень опасности: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 12 августа

Синоптики обещают дожди и грозы по северу Беларуси 12 августа Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Ненастная погода ожидается в Беларуси в четверг 12 августа. Синоптики обещают дожди и грозы. Из-за гроз на завтра объявлен желтый уровень опасности, сообщили в Белгидромете. При этом будет довольно тепло, максимальная температура составит +25°С.

В целом в четверг будет облачно с прояснениями. В основном по северной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы, пишет сайт pogoda.by. Ночью и утром в отдельных районах республики сгустится слабый туман. Ветер будет северо-западный 5-10 м/с, днем порывы могут достигать 14 м/с.

Столбики термометров ночью покажут от +10°С до +16°С. Днем потеплеет до +19°С… +25°С. В Минске температура воздуха днем составит +20..+22°C. Ожидается кратковременный дождь (веротяность 70%), возможна гроза.

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