Видеофакт. В Солигорске тренер бил игрока детской хоккейной команды – инцидент прокомментировали в Федерации хоккея Беларуси

Тренер солигорского «Шахтера» ударил ребенка во время матча – инцидент прокомментировали в Федерации хоккея Беларуси. Фото: скриншот с видео

Во время товарищеского матча между командами 2008 года рождения хоккейных клубов «Шахтер» и Химик», который состоялся 9 августа, тренер ударил ребенка. Инцидент попал на видео.

Видеозапись трансляции игры на youtube-канале «Детский хоккей Беларуси» на 10 августа была удалена.

На сайте хоккейного клуба «Шахтер-Солигорск» появилось официальное заявление по поводу произошедшего, в котором отмечается, что хоккейный клуб внимательно изучит данный инцидент.

- На данный момент проводится служебная проверка и всесторонняя оценка действий детского тренера. Любые действия, противоречащие принципам развития детского спорта, неприемлемы. Соответствующие меры будут приняты по результатам проверки, - говорится в заявлении.

Также официальное заявление появилось на странице Федерации хоккея Беларуси. В нем написано о том, что видеоматериалы с участием тренера и хоккеиста детской команды «Шахтера» уже изучены. Далее ситуацию изучит Дисциплинарный комитет ФХБ.

– Федерация хоккея Беларуси своей приоритетной задачей считает именно работу с резервом, построение результативной программы подготовки хоккеистов с учетом актуальных методик физического и психологического воспитания игроков. Мы внимательно отлеживаем деятельность хоккейных школ Беларуси и ее соответствие принятым нормативным актам, - говорится в сообщении.

По данным ФХБ, Дисциплинарный комитет проводит проверку. В Солигорск уже направилась рабочая группа федерации во главе с заместителем председателя, который курирует вопросы развития детского хоккея, Светланой Марченко.

О принятом решении будет сообщено дополнительно. Также будет дана всесторонняя оценка случившегося и применены соответствующие дисциплинарные меры к лицам, чья деятельность нарушает принятые принципы развития детского спорта.

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