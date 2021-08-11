Ночные беспорядки в Вильнюсе: задержаны 26 человек. Фото: www.lrt.lt.

10 августа у здания парламента Литвы собрались граждане, недовольные ограничениями для людей, у которых нет прививки против коронавируса. Акция была санкционирована властями. Ближе к вечеру в ходе митинга стали появляться первые потасовки с полицией. Ночью ситуация накалилась: к месту прибыли значительные силы полиции, участники протеста стали бросать в полицейских камни и бутылки с водой. Полиция применила слезоточивый газ. В итоге всех разогнали к двум часам ночи.

— Произошло два взрыва, при осмотре места происшествия сотрудники обнаружили неразорвавшиеся петарды, ранее в офицеров бросали пиротехнические изделия, — рассказал в эфире LRT RADIO начальник Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда Саулюс Гагас. Он подтвердил, что среди задержанных были женщины, некоторые находились в состоянии алкогольного опьянения. Всего во время беспорядков задержали 26 человек. Досудебное расследование возбуждено в соответствии со статьей «Беспорядки» УК Литвы.

По данным полиции, эти люди подозреваются в нарушении общественного порядка и нанесении травм полиции.

— Все они применяли незаконные меры, нанесли ущерб полицейскому транспорту, нанесли физическую боль полицейским, забросали камнями автомобиль скорой помощи, — сказал глава комиссариата.

Он также рассказал, что по последним данным пострадали 10 полицейских.

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