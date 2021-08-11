Еврокомиссия отказалась финансировать строительство стены на границе Литвы и Беларуси

Еврокомиссия отказалась финансировать строительство забора на границе с Беларусью. Фото: Reuters

Строительство стены на границе Беларуси и Литвы не будет финансироваться из бюджета Евросоюза. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова представителя Еврокомиссии Адальберта Янца.

По словам Янца, средства, которые выделяются Еврокомиссией на улучшение охраны границы Литвы, должны применяться там, где принесут наибольший результат, например, в создании интегрированной системы контроля границы.

– Еврокомиссия не считает верным финансировать строительство преград и барьеров из фондов ЕС. Поэтому финансирование данного инфраструктурного объекта не должно осуществляться из фондов ЕС, – заявил Янц.

Ранее замначальника Службы охраны госграницы при МВД Литвы Видас Мачайтис сообщил, что Литва планирует построить стену высотой в четыре метра и колючей проволокой на границе с Беларусью из-за наплыва нелегальных мигрантов. Стоимость этого ограждения оценивается в 152 миллиона евро.

Литовский премьер-министр Ингрида Шимоните при этом сообщила, что забор на границе будет строиться в кредит.

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