Польша усилит охрану границы с Беларусью из-за наплыва мигрантов

Польша усилит охрану границы на участке с Беларусью. Фото: vgr.by

Польша усиливает охрану границы с Беларусью на фоне увеличения количества нелегальных мигрантов, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря правительства страны Метра Мюллера.

На белорусско-польской границе увеличивается количество нелегальных мигрантов. По данным польской стороны, только за 2021 год было задержано более 800 нелегалов, в то время, как за весь прошлый год всего 122.

По словам пресс-секретаря правительства Польши на границе с Беларусью в плане пересечения границы наблюдаются тенденции, которых раньше не было.

– В связи с этим фактически было принято решение, чтобы усилить границу с Беларусью – заявил Мюллер.

Он также сообщил, что не слышал о том, чтобы было принято решение о строительстве забора на границе по примеру Литвы.

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