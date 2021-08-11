Названы самые популярные станции минского метро. Фото: Инна КОРСАК

- Наибольший суточный пассажиропоток – на станциях «Каменная Горка» – 46 тысяч пассажиров в день, «Площадь Ленина» – 38 тысяч, «Уручье» – 36 тысяч 500, «Площадь Якуба Коласа» – 33 тысячи 500, «Могилевская» – 31 тысяча и «Малиновка» – 30 тысяч человек, - сообщает официальный телеграм-канал минского метрополитена. - Это те станции, которые достигли и перешагнули тридцатитысячный рубеж. Приблизились к этой отметке станции «Академия наук» (28 тысяч пассажиров в день) и «Немига» (27 тысяч 500 человек).

Постепенно наполняется пассажиропотоками третья линия – за 7 месяцев нынешнего года по ней проехали без малого 2 миллиона 300 тысяч человек. По количеству посетителей на Зеленолужской линии лидирует станция «Ковальская Слобода».

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