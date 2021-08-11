Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 11 августа 2021 года: снова рекорд суточной смертности. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы - 966 пациентов с COVID-19, выписаны - 1062 пациента, сообщает Минздрав Беларуси. По этим данным всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы – 456.247 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 450.248 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 562 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией. То есть за истекшие сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом – это снова рекорд суточной смертности.

Сообщается, что за минувшие сутки выполнено 20.129 тестов. Всего в стране проведено 7. 463.902 теста. Более 1,464 миллиона белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1,130 миллиона человек прошли полный курс вакцинации.

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