Резкий скачок цен на овощи: свекла подорожала на 263%, картофель – на 188%

Цены на картофель за июнь выросли почти в два раза. Фото: Pexels

По данным профсоюзного мониторинга в июне 2021 года, по сравнению с ценами декабря 2020 -го, в Беларуси резко подорожала вся плодоовощная продукция. Об этом пишет «Минск-новости» со ссылкой на слова Минского городского объединения профсоюзов Александра Щековича.

По данным профсоюзов, только за июнь 2021 года цены на свеклу выросли в 3,2 раза, морковь — почти в 3 раза, капуста — более чем в 2,5 раза, картофель — в 1,8 раза. А по сравнению с ценами декабря 2019 года свекла подорожала на 658%.

– Этих продуктов в Беларуси производится гораздо больше, чем необходимо для внутреннего потребления. Тем не менее, результаты практически каждого проведенного мониторинга фиксируют постоянное повышение цен, – сказал Щекович.

Федерация профсоюзов Беларуси проводит ежегодный мониторинг цен на важнейшие товары и услуги в 137 территориальных единицах и в 274 магазинах. Кроме самой цены на товар под вниманием профсоюзных специалистов и наличие в магазинах товаров повышенного спроса.

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