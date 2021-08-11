«Кто контролирует эту вакханалию»: жители Браслава пожаловались на фестиваль Viva Braslav

Жители Браслава пожаловались на фестиваль Viva Braslav. Фото: Viva Braslav

Жители Браслава подали петицию с жалобой на сильный шум, в том числе ночью, от фестиваля Viva Braslav в Браславский районный центр гигиены и эпидемиологии.

Суть жалобы заключается в том, что в три часа ночи, даже в двух километрах от фестивальной площадки уровень шума в жилых домах превышал 40 децибел.

– Кто контролирует эту «вакханалию», кто разрешил этот грохот двое суток в 100 м от УЗ «Браславская ЦРБ», где реанимация и родильное отделение и почему этот грохот двое суток разрешен на берегу живого озера, – спрашивают местные жители в петиции.

Браславский районный центр гигиены и эпидемиологии рассмотрел жалобу и ответил, что никаких нарушений не было, поскольку «Постановление Совмина от 25.01.2021 №37 “Об утверждении гигиенических нормативов” не распространяется на проведение массовых мероприятий». Текст ответа приводит портал CityDog.

Решение можно обжаловать в вышестоящие органы.

Ежегодный двухдневный музыкальный фестиваль Viva Braslav прошел 23-24 июля на территории Браславских озер. Фестиваль проводится с 2013 года, в нем принимают участие, как белорусские музыканты, так и артисты ближнего зарубежья.

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