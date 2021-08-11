В Минске появилась камера, фиксирующая выезд авто на полосу для общественного транспорта. Приходят ли с нее «письма счастья»?

В Минске появилась камера, фиксирующая выезд авто на полосу для общественного транспорта. Фото: "Минск-Новости".

- Пока камеры работают в тестовом режиме и водители за нарушения в полосе для общественного транспорта штрафы не получают. Таких камер в городе установлено две: одна по улице Бобруйской в районе ж/д вокзала, а вторая по проспекту Победителей в районе в районе остановочных пунктов рядом с улицей Игнатенко. В планах продолжить практику установки таких камер на улицах Немига и Энгельса, - цитирует инспектора отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома Александру Косаревскую агентство Sputnik. По ее словам, сейчас идет мониторинг и обработка статистических данных по выявленным нарушениям, анализируются типы транспортных средств, время, дни недели, количество нарушителей.

По итогам тестирования будет сформирован отчет, а также будет принято решение – нужны ли такие зоны контроля в других локациях Минска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Видеофакт. В Солигорске тренер бил игрока детской хоккейной команды – инцидент прокомментировали в Федерации хоккея Беларуси. В ФХБ добавили, что дисциплинарный комитет проводит проверку

Дожди, грозы и желтый уровень опасности: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 12 августа. Максимальная температура составит +25°С

Газета «Новы час» в Беларуси больше не будет выходить в бумажном варианте. При этом в электронном виде она продолжит обновляться

За взятки при прохождении техосмотра две минские организации были лишены лицензий. Две минские организации работают в Ленинском и Фрунзенском районах

Лукашенко поручил представить ему проект изменений в Конституцию до 1 сентября. Изменения планируется доработать в течение августа

Лидирует Литва: в милиции рассказали, в какие страны едут белорусы на работу. По данным ГУВД Мингорисполкома, покинувших Беларрусь с этой целью больше, чем было в тот же период 2020-го

Кикбоксера Алексея Кудина приговорили к 2,5 годам лишения свободы. Прокурор запрашивал для Кудина 3,5 года лишения свободы

Правительство утвердило новый порядок выезда белорусских спортсменов за границу. Кроме того, в документе указано, кто может направлять спортивные делегации на мероприятия в другие страны