Беларусь отозвала свое согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске. Фото: state.gov.

МИД Беларуси отозвал ранее выданное согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ведомства. Также министерство предложило США до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до 5 человек.

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