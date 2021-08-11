Состояние 12-летнего Романа Когодовского, спасшего своего брата во время пожара, стабилизировалось

Фото: МЧС Беларуси

Мальчик перенес 22 операции – выполнялась поэтапная кожная пластика

На 103-й день пребывания в реанимационном отделении Республиканского ожогового центра Больницы скорой помощи состояние 12-летнего Ромы Когодовского стабилизировалось, об этом сообщили в Минздраве Беларуси.

За время пребывания в реанимации мальчик перенес 22 операции, в настоящее время он компенсирован и переведен для дальнейшего лечения в детское ожоговое отделение БСМП.

– В консилиумах по выработке методов лечения для Ромы принимал участие министр здравоохранения, лучшие врачи разных профилей республики. Несколько консилиумов было проведено с участием российских коллег, – рассказали в Минздраве.

Рома находился на ИВЛ. Он был в сознании и реагировал на речь, но сам говорить не мог – с мамой общался на разработанном ими «своем» языке звуков.

Напомним, 28 апреля в деревне Сидоровичи Мядельского района загорелся дом, в котором было двое детей. 12-летний Рома сначала сам попытался потушить пламя, а потом вынес из огня своего полуторагодовалого брата.

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