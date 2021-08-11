Посольство Беларуси в Бельгии приостановило работу из-за поджога. Фото: Onliner

Посольство Беларуси в Бельгии приостанавливает прием и консультацию граждан по техническим причинам с учетом совершенного поджога, сообщили в посольстве.

Информация о том, когда учреждение сможет возобновить работу, появится дополнительно, а пока для решения неотложных вопросов можно обращаться в консульский отдел посольства.

В воскресенье 8 августа неизвестные подожгли один из входов в белорусское посольство в Брюсселе.

МИД Беларуси прокомментировал инцидент с поджогом.

– Имевшая место прямая угроза жизни и здоровью находившихся в помещении в момент инцидента сотрудников очевидна, и это не может не беспокоить. Кроме этого, дипломатической миссии нанесен материальный ущерб, – сказал официальный представитель белорусского МИД Анатолий Глаз.

Белорусская сторона потребовала от бельгийских властей заняться расследованием происшествия.

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Будет ли на границе построен забор – неизвестно (подробности).