Пенсионерка с колготками на голове и игрушечным пистолетом ограбила 82-летнюю родственницу

Пенсионерка взяла игрушечный пистолет, надела на голову колготки и пошла грабить старенькую родственницу. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

62-летняя пенсионерка надела на голову колготки, чтобы ее не узнала престарелая родственница, которую та собралась ограбить. Чтобы запугать 82-летнюю женщину, налетчица взяла с собой игрушечный пистолет.

План удался. Рано утром пенсионерка с колготками на голове, в перчатках и с игрушечным оружием вошла в дом престарелой женщины, вырвала провод стационарного телефона и, угрожая пистолетом, потребовала деньги. Испуганная хозяйка дома сказала, где лежат сбережения. Добычей налетчицы стали 420 рублей и 410 долларов. Еще она прихватила с собой кое-какую еду из холодильника родственницы.

Это произошло в Столинском районе Брестской области в апреле 2021 года, сообщает служба информации прокуратуры Брестской области. Несмотря на все ухищрения, правоохранительные органы быстро вычислили налетчицу. Женщине предъявили обвинение в разбойном нападении. Дело направлено в суд, обвиняемая содержится под стражей, уточнили в прокуратуре.

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