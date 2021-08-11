Стало известно, когда ВОЗ одобрит вакцину «Спутник V»

ВОЗ рассчитывает не только одобрить "Спутник V", но и, возможно, добавить ее в механизм COVAX. Фото: ТАСС

Представитель ВОЗ заявил, что в скором времени организацией может быть одобрена российская вакцина «Спутник V». Об этом проинформировало ТАСС со ссылкой на слова помощника гендиректора ВОЗ Марианджелы Симао.

Так сообщается, что для того, чтобы российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была одобрена сейчас ведутся необходимые юридические процедуры.

- По «Спутнику» на данный момент проводятся юридические процедуры, - заметила Симао и добавила насчет сроков, когда это произойдет. - Мы пока не знаем, когда будет завершен процесс, но рассчитываем, что это случится в середине сентября.

Также представитель ВОЗ сообщила, что не исключено, что «Спутник V» может также попасть в перечень COVAX.

- Данную вакцину мы анализируем также на предмет включения в портфель механизма COVAX, - уточнила помощник гендиректора ВОЗ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 11 августа 2021 года: Минздрав говорит о всплеске заболеваемости в сентябре-октябре, а болеть ОРВИ оказалось полезно.

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на среду, 11 августа 2021 года (подробности).

«Подготовить оборудование, в том числе кислородное»: в Минздраве сказали, когда ждут рост заболеваемости COVID-19 в Беларуси.

Озвучен прогноз белорусского Минздрава по заболеваемости коронавирусом (подробности).

Индийский штамм коронавируса: ученый рассказал, кто в группе риска.

Он также напомнил симптомы штамма «дельта» и меры профилактики (подробности).