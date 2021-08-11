Возникли проблемы с переводом денег в Беларусь из-за границы: вот что ответили в Нацбанке

Физлица и компании сообщают, что в Беларусь не доходят деньги из Евросоюза.

Издание Office Life сообщило о том, что у некоторых резидентов и физлиц в Беларуси возникли проблемы с получением денежных переводов из ЕС. Сообщается, что получить деньги из стран Евросоюза в Беларуси не получается.

- Одна из компаний сообщила Office Life, что есть проблемы даже с переводами (в Беларусь - Ред.) из третьих стран. Если партнер не из ЕС осуществляет транзакцию в евро, нередко операцию не пропускают банки-корреспонденты в Евросоюзе, - сообщили журналисты.

По информации издания проблема с денежными переводами сохраняется уже не первую неделю. За комментарием издание обратилось в пресс-службу Нацбанка Беларуси.

- Обращайтесь в коммерческие банки, - ответили в пресс-службе, не комментируя при этом неофициальные сообщения о проблемах с транзакциями из европейских банков.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в Литве банки взяли под контроль финансовые потоки в Беларусь. Сообщалось, что платежи из Литвы в Беларусь будут проходить тщательную проверку.

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