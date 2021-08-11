Видеофакт. В Чаусах милиционеры стреляли в агрессивного пьяного с топором

Сотрудники милиции стреляли, чтобы обезвредить мужчину с топором. Фото: кадр из видео.

10 августа сотрудникам милиции пришлось стрелять в нетрезвого агрессивного мужчину. Инцидент произошел в Чаусах, сообщает пресс-служба МВД.

По улице Симонова около жилых домов ходил мужчина с топором. По внешнему виду было заметно, что он пьян.

-Своим видом и поведением он создавал угрозу гражданам, находившимся на улице, - рассказали в МВД.

Получив сообщение об агрессивном мужчине с топором, сотрудники милиции выехали на место. Сначала с ним пытались разговаривать, убеждали бросить топор, но уговоры не действовали. Подъехали дополнительные наряды милиции, мужчину окружили, чтобы он не мог скрыться. Он по-прежнему проявлял агрессию, размахивал топором и угрожал применить насилие уже не к жителям улицы Симонова, а к милиционерам.

Дебошира предупредили, что к нему может быть применено оружие, но он не успокоился ни после этого, ни после предупредительных выстрелов в воздух. Чтобы обезвредить мужчину с топором, милиционерам пришлось в него стрелять.

-Задержанный госпитализирован, его состояние удовлетворительное, опасности для жизни нет, - рассказали в МВД.

Задержанному мужчине 34 года, раньше он не раз был судим. Возбуждено уголовное дело по факту угрозы применения насилия в отношении сотрудника милиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пенсионерка с колготками на голове и игрушечным пистолетом ограбила 82-летнюю родственницу

Налетчица унесла сбережения и еду. ПОДРОБНОСТИ.

Посольство Беларуси в Бельгии приостановило работу из-за поджога

Неизвестные подожгли 8 августа один из входов в здание. ПОДРОБНОСТИ.