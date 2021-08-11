Гособвинитель запросил для Степана Латыпова 8,5 лет колонии и внушительный штраф

Прокурор просит для Степана Латыпова восемь с половиной лет колонии. Фото: соцсети

Ранее «Комсомолка» рассказывала о том, кто такой Степан Латыпов с Площади перемен в Минске, который пытался совершить самоубийство в суде.

В среду, 11 августа, стало известно о том, какой срок заключения запросил прокурор для Степана Латыпова, минчанина признанного правозащитниками политзаключенным. Как написало БелаПАН для Степана Латыпова гособвинитель запросил восемь с половиной лет заключения в колонии и 300 базовых величин штрафа (8,7 тысячи белрублей - Прим.).

На данный момент в суде Советского района Минска проходят прения сторон. Прокуратура попросила признать Латыпова виновным по трем статьям УК Беларуси. А именно в организации и финансировании групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, сопротивлении сотрудникам ОВД, а также мошенничестве в особо крупном размере (ч.1 и 2 ст.342, ч.2 ст.363, ч.4 ст.209 УК РБ).

Сам Степан Латыпов не признал свою вину ни по одному из предъявленных обвинений.

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