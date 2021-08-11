В Беларуси снова закрывают леса: ограничения на посещение введены уже в 18 районах. Вот куда нельзя

В Беларуси снова ограничивают доступ в лес - виновата жара. Фото: yandex.zen.

После проливных дождей в Беларуси во многих регионах снова устанавливается сухая жаркая погода, и вновь вводятся ограничения на посещение лесов. Так, на 10 часов утра 11 августа сообщалось о введении ограничений в семи районах – Октябрьском, Калинковичском, Ельском и Наровлянском районах Гомельской области и Берестовицком, Волковысском, Свислочском районах Гродненской области.

По состоянию на 18.30 на интерактивной карте на сайте Министерства лесного хозяйства оранжевым цветом был помечен уже 21 район, большинство из которых – в Минской области (11 районов). Полностью зелеными на вечер 11 августа остаются Витебщина, Могилевская и Брестская области. Это значит, что здесь в леса можно ходить без ограничений, соблюдая правила безопасного поведения в лесу.

Оранжевый цвет на карте означает, что доступ в леса ограничен. Как правило, местные власти устанавливают определенные параметры этих ограничений – время, в течение которого нельзя заходить в лес, транспорт, которому запрещено въезжать на территорию лесных массивов и так далее. Если ваш район на карте оказался оранжевым, лучше уточнить эти параметры в райисполкоме или в лесхозе.

Если доступ в лес полностью запрещен, на карте Минлесхоза регион будет окрашен красным. По состоянию на 18.30 11 августа красных районов в Беларуси не было.

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