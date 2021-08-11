Знаком с Лукашенко больше 30 лет, работал с ним в Верховном Совете и был на «Большом разговоре» в 2017-ом: вот кто снова предложил властям круглый стол и себя как посредника

Иосиф Середич не получил аккредитацию на "Большой разговор с президентом". Фото: архив БелТА

Стало известно о том, что главный редактор «Народной Воли» Иосиф Середич написал открытое письмо участникам «Большого разговора», проинформировало БелаПАН. На данную пресс-конференцию Середич не получил аккредитацию, поэтому решил в открытом письме предложить президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко провести общенациональный круглый стол.

Кроме того, главвред газеты «Народная Воля» заявил, что он сам готов выступить в качестве посредника между представителями власти и оппозиции.

- Нужно общими усилиями искать наиболее приемлемые варианты совершенствования избирательной системы, выработки новых механизмов защиты прав человека, регулирования баланса ветвей власти и так далее, - написал Середич в открытом письме.

И добавил также, что считает, что нельзя садиться за стол «пока в тюрьмах заточены сотни оппонентов власти».

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