В Витебской области посчитали медведей, их 440. Вот как правильно вести себя в лесу, чтобы не злить медведя

Медведь попался в фотоловушку в Суражском лесхозе Витебской области. Фото: Суражский лесхоз.

В Министерстве лесного хозяйства пересчитывают лесных обитателей. Медведей первой пересчитала Витебская область, сообщает sb.by со ссылкой на начальника отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Александра Козореза. По последним данным, в лесах Витебщины обитает более 440 медведей.

Специалист отметил, что все чаще медведей встречают и на севере Минской области, и напомнил основные правила поведения в лесу, где высока вероятность встречи с медведем. По мнению Александра Козореза, если вы предполагаете, что в лесу могут обитать медведи, не стоит брать с собой в лес собаку. Пес не защитит вас от косолапого, но может разозлить его лаем. Собака побежит к хозяину, ища у него спасения, и приведет за собой разъяренного медведя. Также специалист напомнил, что не стоит приближаться к маленьким медвежатам, гладить их или угощать чем-либо. Медведица, как правило, не выпускает медвежонка из вида, даже если вы ее не замечаете, и может расценить ваши проявления дружелюбия как агрессию.

В Беларуси выросла численность не только медведей, но и многих других животных, отметил Александр Козорез. Именно с этим связано увеличение числа ДТП с участием диких животных – с начала 2021 года таких аварий зафиксировано около двух тысяч.

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