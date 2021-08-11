Роман Протасевич сказал о запуске собственного СМИ в Беларуси

Протасевич думает над собственным медиа и говорит, что оно будет "посередине". Фото: стоп-кадр | видео RT

Российский гостелеканал RT взял интервью у бывшего главного редактора телеграм-канала, признанного в Беларуси экстремистским, Романа Протасевича, обвиняемого в организации массовых беспорядков.

Во время интервью российский журналист узнал у Романа Протасевича верно ли то, что он намеревается запустить в Беларуси некий медиапроект. Оппозиционный блогер это подтвердил.

- Роман Протасевич запустит свое медиа? - поинтересовался корреспондент RT.

- Да, и уже скоро, - утвердительно ответил Протасевич.

Он добавил, что по идее данного медиa еще «остаются некоторые шероховатости». Сейчас Роман размышляет о том, насколько данный проект будет его персональным брендом либо неким обособленным медиа.

- Я не говорю, что он с самого начала будет большой. Но планы у меня есть. И планы, возможно, что наполеоновские. Тем более что сейчас в Беларуси практически нет СМИ, которые были бы посередине, - пояснил он.

Журналист поинтересовался, ушел ли Протасевич от «радикальной оппозиции», и интервьюируемый однозначно ответил на вопрос: «Безусловно».

- Общество устало от оголтелой пропаганды с хейт-спичем. Общество устало от постоянных обвинений друг друга, - заметил Протасевич и уточнил, что его цель в том, чтобы сделать проект, отвечающий запросам общества и времени.

- Сделать что-то на нейтральной полосе, то, что каждый сможет спокойно читать. И более того, доносить многие тезисы принципиально с новой стороны, - объяснил.

А в заключение Роман Протасевич высказал надежду на то, что его СМИ поспособствует большей открытости чиновников и государства к комментариям и высказываниям разного рода.

- Идей много, планов много. Главное, чтобы все получилось, - подытожил он.

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