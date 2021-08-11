Милиция начала следить за гомельчанами с квадрокоптера, и вот зачем

В Гомеле проводят эксперимент: милиция проверяет, насколько эффективно искать с помощью дрона тех, кто распивает спиртное в общественных местах. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

В Гомеле проводят эксперимент – для обнаружения тех, кто распивает спиртное в общественных местах, используют квадрокоптер. Дрон запускают в местах массового отдыха гомельчан, сообщает УВД Гомельского облисполкома со ссылкой на первого заместителя начальника УВД Анатолия Васильева.

В выходные 7-8 августа квадрокоптер летал в парках, скверах, у водоемов, в частности, над Роповским озером. Если на изображении было видно, что кто-то распивает алкоголь, туда направляли наряд милиции. Дрону понадобилось несколько минут, чтобы облететь береговую линию озера и найти в зарослях компанию мужчин. Те пили спиртное, время от времени отвлекаясь, чтобы искупаться.

Теперь в УВД будут изучать данные эксперимента и определят, целесообразно ли использовать квадрокоптер в работе милиции постоянно, уточнили в УВД.

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