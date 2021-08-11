Швейцария объявила о введении новых санкций против Беларуси

Швейцария сказала о новых санкциях в отношениях Беларуси. Фото: pixabay.com

В пресс-службе правительства Швейцарии сообщили о введении с 11 августа новых санкций в отношении Беларуси. Сообщается, что новый пакет санкций против Беларуси принят по аналогии с санкционными мерами ЕС, которые были приняты в июне 2021-го года.

- В дополнение к существующему эмбарго на поставки оружия и оборудования, которые могут быть использованы для внутренних репрессий, Федеральным советом в настоящее время вводятся санкции в отношении товаров, которые могут быть использованы для отслеживания или перехвата коммуникаций в интернете и телефонных разговоров. Также новыми санкциями ограничивается торговля товарами и технологиями так называемого двойного назначения, нефтепродуктами и хлористым калием, а также товарами, используемыми для производства или переработки табачных изделий, - говорится в сообщении правительства Швейцарии.

Также санкции Швейцарии ограничивают выпуск и торговлю финансовыми инструментами, предоставление кредитов и услуг страхования и перестрахования белорусскому правительству, госорганам и учреждениям. Швейцария еще решила принять пакет санкций в отношении госпредприятия «Белаэронавигация».

Кроме того, в тексте была выражена обеспокоенность Швейцарии «неуклонным ухудшением ситуации с правами человека в Беларуси и отсутствием диалога между правительством и гражданским обществом».

- Мы продолжает призывать Беларусь соблюдать свои международные обязательства в области прав человека, которые включают уважение прав на свободу выражения мнений, ассоциаций и собраний, освобождение всех произвольно задержанных лиц и расследование утверждений о пытках или жестоком обращении со стороны силы безопасности, - завершили сообщение в пресс-службе.

Напомним, в понедельник, 9 августа, новые санкции против Беларуси ввели Великобритания, Канада и США.

А вот как, по словам Натальи Эйсмонт, на введение новых санкций против Беларуси отреагировал Александр Лукашенко.

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