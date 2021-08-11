103 дня в реанимации, 22 операции. В Минздраве рассказали подробности о состоянии 12-летнего Ромы Когодовского, который вынес из огня маленького брата

Мама Ромы Когодовского Мария Стадольник несколько месяцев живет в больнице вместе с сыном. Фото: кадр из видео БЕЛТА.

В Министерстве здравоохранения рассказали подробности о лечении и состоянии 12-летнего Ромы Когодовского, который вынес из горящего дома младшего брата. Пожар случился в деревне Сидоровичи Мядельского района 28 апреля. Дома был 12-летний Рома и его полуторагодовалый братик Ваня. Мальчик вынес младшего брата из охваченного огнем дома. Для этого ему пришлось разбить стекло в окне кухни. У Ромы было обожжено около 60 процентов тела, он получил термоингаляционную травму и порезался, когда разбивал стекло. На вертолете его доставили в Минск, где врачи начали долгую борьбу за жизнь Ромы.

Мальчик провел в реанимации Республиканского ожогового центра 103 дня, ему сделали 22 операции. Сейчас состояние Ромы стабилизировалось, его перевели из реанимации в детское ожоговое отделение центра.

Операции были направлены на то, чтобы восстановить ткани, погибшие под воздействием пламени, и кожные покровы, рассказывает БЕЛТА со ссылкой на заведующего детским ожоговым отделением БСМП Игоря Зеленко. Состояние мальчика остается тяжелым, его ждет еще длительное лечение и реабилитация, сказал Игорь Зеленко.

Мама Ромы Когодовского Мария все это время находится рядом с сыном, с мужем и младшими детьми она общается по видеосвязи.

-Очень тяжело здесь находиться. Спасибо медикам, всем врачам, медсестрам, санитаркам, всем, кто участвовал и участвует в лечении, - приводит слова Марии БЕЛТА.

Мария рассказала, что Рома не только слышит и реагирует на речь, но и сам начинает разговаривать.

Врачи, которые принимали участие в спасении Ромы Когодовского, представят к государственным наградам, сообщает пресс-служба президента Беларуси Александра Лукашенко. Рома Когодовский также получит награду за спасение брата.

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