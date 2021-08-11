В ВОЗ уточнили информацию о штамме «йота» и сказали, чем он схож с «дельтой»

В ВОЗ уточнили, что пока «дельта» превосходит по опасности «йоту». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Комсомолка» сообщала раньше о том, что в США был выявлен новый штамм коронавируса с летальностью до 82%. Новой разновидности ковида дали название «йота».

Позже ВОЗ дали уточнение информации по новому штамму и заявили однозначно, что «йота» все же не является более опасным вирусом. Об этом проинформировало ТАСС со ссылкой на заявление эксперта Всемирной организации здравоохранения Марию ван Керхове.

Так Керхове сообщила, что в ВОЗ не считают «йоту» более опасным штаммом и напротив заявляют, что эта разновидность не представляет серьезной опасности.

Более того эксперт ВОЗ подчеркнула, что данный вариант коронавируса был выделен ВОЗ еще в ноябре 2020-го года, а затем уже в марте 2021-го - внесен в список «вариантов, вызывающих заинтересованность».

- В основном этот штамм циркулирует в США. На данный момент у ВОЗ есть информация о 27 тысячах случаев. Кроме того, по имеющимся данным, количество случаев (заражения штаммом «йота» - Прим.) сокращается, - добавила Керхове.

Резюмируя, эксперт заявила, что на данном этапе в ВОЗ пришли к выводу о том, что штамм коронавируса «йота» - вариант «не являющийся более опасным». А кроме того заметила, что около 90% генетических последовательностей относятся к варианту «дельта».

- Уделяется внимание всем вариантам COVID-19 и продолжается мониторинг ситуации. Но пока «дельта» превосходит по опасности «йоту», и очень сильно, - заключила представитель ВОЗ.

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