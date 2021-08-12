Проект «Родники Беларуси» продолжается! Очередной этап - стартовал: 12 августа «Комсомолка» едет в Витебскую область

Часть нашей дружной компании Фото: Святослав ЗОРКИЙ

С самого раннего утра 12 августа Комсомолка» направилась в самый северный регион Беларуси - в Витебскую область: здесь пройдет очередной этап нашего большого, увлекательного и очень крутого проекта «Родники Беларуси».

В рамках которого мы путешествуем по заповедным местам нашей страны, посещаем уникальные родники. Для справки: наши «Родники Беларуси» стартовали в апреле 2020 года – тогда мы исследовали воду сразу в нескольких районах Минской области. Затем – минувшим летом – «Комсомолка» отправлялась с экспедициями на Гродненщину, тогда побывали мы на родниках Могилевской области. Ну а в звенящем мае 2021 года съездили в Брестский регион - побывали в уникальных местах, взяли пробы воды сразу на трех родниках.

И вот сегодня, 12 августа - Витебская область. Путешествие обещает быть - и обязательно будет - приятным и запоминающимся, ведь мы собрали классную компанию. Помимо журналиста, фотографа и видеографа (видеоотчет о нашем путешествии непременно будет, вы сможете «окунуться» в непередаваемую атмосферу природных источников!) с нами певица, заслуженная артистка Беларуси обаятельная и утонченная Искуи Абалян. «Научную часть» взял на себя авторитетный историк - Дмитрий Скворчевский, человек, который знает про родники нашей страны (и не только про них) все и даже больше!

Выехали мы с самого утра – на часах не было еще и восьми утра, как все участники экспедиции разместились в двух отличных автомобилях - проворном Tiguan R-Line и резвом, с характером бойца, Tiguan Status. Машины нам как всегда любезно предоставил генеральный партнер проекта «Родники Беларуси» - СООО «Атлант-М Фарцойгхандель». Авто абсолютно новые, чуть ли не с нулевым пробегом - как тут не устроить им небольшой тест-драйв!? Устроим! Не сомневайтесь!

Участники экспедиции разместились в двух отличных автомобилях. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А стартовали мы от центра «Атлант -М», который находится он на улице Аэродромная 125А – и вот, уже в пути.

Первая точка нашего маршрута - Поставский район, деревня Сороки, родник там действительно удивительный, уникальный. Словами не рассказать - но, будем стараться!

«Комсомолка» в отличной компании уже в пути, «не переключайтесь»: в режиме настоящего прямого эфира мы будем рассказывать и показывать невероятной красоты родники Витебского региона. А чтобы «онлайн» - формат был бесперебойным, мы едем с надежным интернетом – он от компании МТС, коммуникационного партнера проекта, проверенный в наших предыдущих экспедициях. Нет сомнений, что и в этот раз МТС обеспечит быстрый трафик в самых отдаленных уголках Беларуси. Оставайтесь с нами, не переключайтесь – скоро мы расскажем (и покажем!) о первом роднике нашего маршрута. Будет много фото!