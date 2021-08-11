Минюст Беларуси лишил лицензии еще трех адвокатов

В Беларуси лишили лицензии еще нескольких адвокатов. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Еще три адвоката лишены лицензии на право осуществления адвокатской деятельности в Беларуси. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Министерство юстиции.

Внеочередная аттестация была проведена в адвокатском бюро «Маслов, Гашинский и партнеры». По итогам аттестации квалификационная комиссия приняла решение, что адвокаты О.Карпушонок и Е.Маслов не могут выполнять профессиональные обязанности «вследствие недостаточной квалификации». Также решение о невозможности выполнения профессиональных обязанностей было принято в отношении адвоката Е.Князь, которая осуществляла адвокатскую деятельность индивидуально. Причина, озвученная Минюстом, та же – «недостаточная квалификация» адвоката Князь.

"В ходе аттестации отдельные адвокаты показали неудовлетворительный уровень знаний законодательства, необходимый для осуществления адвокатской деятельности, что свидетельствует об их недостаточной квалификации", - цитирует агентство сообщение Министерства юстиции.

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