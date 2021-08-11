В России подорожало подсолнечное масло: чего теперь ожидать белорусским потребителям?

Подсолнечное масло в Беларуси может подорожать, как и в России? Фото: Яндекс Дзен.

За неделю с 3 по 9 августа во многих регионах России ускорился рост цен на подсолнечное масло. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Так, за этот период подсолнечное масло подросло в цене на 0,17 процента, а за предыдущий такой же период – на 0,11 процента. Повысилась стоимость подсолнечного масла в 36 российских регионах в той или иной степени, в 32 – не изменилась, а в 17 масло подешевело.

Повышение цен на подсолнечное масло в РФ может сказаться и на белорусских потребителях, считает OFFICE LIFE. С учетом того, что Российская Федерация – один из основных поставщиков подсолнечного масла в Беларусь и того, что российские предприятия сократили объем производства подсолнечного масла, с большой вероятностью можно прогнозировать повышение цен на этот продукт и в Беларуси, пишет издание.

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