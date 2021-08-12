В Лицее БГУ назначили нового директора. Фото: телеграм-канал Министерства образования

В Лицее Белорусского государственного университета назначили нового директора. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале Министерства образования.

Новым директором Лицея БГУ была назначена Анна Чубарова. Она родилась в Минске. Кандидат биологических наук, доцент.

В 2005 году Чубарова окончила биологический факультет БГУ по специальности «биохимия». С 2005 по 2006 годы она обучалась в магистратуре биологического факультета БГУ. С 2006 по 2009 годы – в аспирантуре. В 2014 году Чубарова защитила кандидатскую диссертацию.

Напомним, что ранее директором Лицея БГУ был кандидат физико-математических наук Игорь Варакса. Он работал в Лицее с 2001 года. В 2004 году он стал заместителем директора, а уже в октябре 2019 года возглавил учебное заведение.

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