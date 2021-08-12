В МВД сообщили о задержании троих минчан, которые в августе 2020 года с балкона сбросили на сотрудников милиции дверь
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В Министерстве внутренних дел рассказали, что были задержаны трое минчан, которые в августе 2020 года сбросили на сотрудников милиции с балкона деревянную дверь. Подробности инцидента были опубликованы в телеграм-канале МВД.
- В Минске 11 августа 2020 года по улице Притыцкого трое молодых людей сбросили с общего балкона высотки деревянную дверь на сотрудников милиции. В тот вечер в районе Каменной горки вспыхнули массовые беспорядки. Милиционеры с целью пресечения противоправных действий задерживали участников, которые пытались скрыться во дворах и подъездах домов. При задержании одного из нарушителей в паре метров от сотрудников милиции упала с высоты деревянная дверь. Никто, к счастью, не пострадал, - прокомментировали в МВД.
И добавили, что оперативники столичного управления ГУБОПиК МВД установили личности троих жителей Минска, которые подобным образом пытались помешать сотрудникам выполнять свои служебные обязанности.
- Двоим задержанным по 24 года, одному – 24 года. Удалось установить, что один из задержанных ранее был судим за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, употреблял наркотики. Это удалось выяснить во время изучения содержимого его смартфона, - сообщили в ведомстве.
В МВД заявили, что задержанные были признаны подозреваемыми по уголовному делу за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудников ОВД и водворены в изолятор.
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