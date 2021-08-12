В МВД сообщили о задержании троих минчан, которые в августе 2020 года с балкона сбросили на сотрудников милиции дверь Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Министерстве внутренних дел рассказали, что были задержаны трое минчан, которые в августе 2020 года сбросили на сотрудников милиции с балкона деревянную дверь. Подробности инцидента были опубликованы в телеграм-канале МВД.

- В Минске 11 августа 2020 года по улице Притыцкого трое молодых людей сбросили с общего балкона высотки деревянную дверь на сотрудников милиции. В тот вечер в районе Каменной горки вспыхнули массовые беспорядки. Милиционеры с целью пресечения противоправных действий задерживали участников, которые пытались скрыться во дворах и подъездах домов. При задержании одного из нарушителей в паре метров от сотрудников милиции упала с высоты деревянная дверь. Никто, к счастью, не пострадал, - прокомментировали в МВД.

И добавили, что оперативники столичного управления ГУБОПиК МВД установили личности троих жителей Минска, которые подобным образом пытались помешать сотрудникам выполнять свои служебные обязанности.

- Двоим задержанным по 24 года, одному – 24 года. Удалось установить, что один из задержанных ранее был судим за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, употреблял наркотики. Это удалось выяснить во время изучения содержимого его смартфона, - сообщили в ведомстве.

В МВД заявили, что задержанные были признаны подозреваемыми по уголовному делу за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудников ОВД и водворены в изолятор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В МВД рассказали о задержании в Минске айтишника, который обвиняется в финансировании протестов.

Также задержанный консультировал представителей редакции Telegram-канала, признанного в Беларуси экстремистским. (подробности)

В Минске задержали 25-летнего мужчину, который блокировал движение транспорта на Пушкинской.

В МВД добавили, что мужчина безработный. (подробности)

В МВД сообщили о задержании участников чата ЖК «Каскад», которые организовали поджег шин около УВД Минского облисполкома.

В ведомстве добавили, что младший из участников, которому 23 года, привлекался к уголовной ответственности за совершение особо злостного хулиганства. (подробности)