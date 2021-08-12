Минская милиция запустила в телеграм чат-бот для обратной связи. Фото: телеграм-канал ГУВД Мингорисполкома

В ГУВД Мингорисполкома сообщили, что в телеграм был создан чат-бот для обратной связи. Информация об этом была размещена в телеграм-канале ведомства.

- ГУВД Мингорисполкома в мессенджере телеграм запустило чат-бот для обратной связи. В чат-бот можно передать информацию о правонарушении, если вдруг вы стали его очевидцем, а также иную информацию, которая может помочь сотрудникам милиции, - пояснили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В ГУВД сообщили о задержании троих студентов, которые причастны к взрыву неизвестного предмета на пустыре в Заводском районе.

В результате взрыва пострадал 19-летний парень. Он был доставлен в больницу с травмами конечностей. (подробности)

В ГУВД прокомментировали информацию о задержании футбольных болельщиков в СОК «Олимпийский».

В ведомстве отметили, что информация была непроверенной. (подробности)

В ГУВД напомнили об ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

И добавили, что сотрудники призывают граждан быть благоразумными и не поддаваться на призывы в деструктивных телеграм-каналах. (подробности)