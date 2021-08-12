В Госпогранкомитете рассказали, что журналисты CNN, The New York Times, Sky News и РБК побывали на белорусско-литовской границе. Фото: ГПК

В Государственном пограничном комитете рассказали, что 11 августа, в среду, для журналистов CNN, The New York Times, Sky News и РБК был ораганизован брифинг, который касался ситуации, складывающейся на границе Беларуси с ЕС. Журналистов иностранных СМИ свозили на белорусско-литовскую границу, об этом сообщает ГПК.

- Журналистам были предоставлены видеоматериалы, которые демонстрируют неправоверные действия литовских пограничников в отношении иностранцев, в числе которых и те, которые ранее не были обнародованы ГПК. Журналистов иностранных СМИ по их просьбе отвезли на границу. Ближайшим оказался участком ответственности Лидского погранотряда. Они смогли пообщаться с начальником заставы и задать все интересующие вопросы, - рассказали в Госпогранкомитете.

В Госпогранкомитете рассказали, что журналисты CNN, The New York Times, Sky News и РБК побывали на белорусско-литовской границе. Фото: ГПК

В ведомстве добавили, что журналисты иностранных СМИ смогли также пообщаться с гражданином Ирака, который был доставлен в Вороновскую районную больницу для оказания медпомощи после того, как литовская сторона доставила его на линию границы и с применением физического насилия принудила к нарушению границы Беларуси.

Журналисты иностранных СМИ смогли пообщаться с гражданином Ирака, который был доставлен в больницу. Фото: ГПК

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