Ольга Бузова опубликовала в Instagram первые фото со съемок белорусской версии шоу «Х-Фактор». Фото: Glas.ru

Певица и телеведущая Ольга Бузова у себя в Инстаграм опубликовала первые фото со съемок первого сезона белорусской версии музыкального шоу «Х-Фактор». Она стала одной из наставников на проекте.

- Ну что, вы готовы? Мы начинаем первый отборочный тур главного шоу «Х-Фактор» на главном канале страны «Беларусь 1». Ничего не бойтесь, мои хорошие, а кайфуйте. Жизнь одна. Я с вами, - написала Бузова в Инстаграм 10 августа.

Ольга Бузова опубликовала в Instagram первые фото со съемок белорусской версии шоу «Х-Фактор». Фото: Инстаграм Ольги Бузовой

Ольга Бузова опубликовала в Instagram первые фото со съемок белорусской версии шоу «Х-Фактор». Фото: Инстаграм Ольги Бузовой

В среду, 11 августа, певица и телеведущая опубликовала еще один пост, в котором написала, что у нее нет времени погулять по Минску.

- Я выбираю новых суперзвезд. И это очень волнительно. Вы знаете, я очень хочу погулять по Минску, но пока вижу только съемочный павильон, - говорится в сообщении.

Ольга Бузова опубликовала в Instagram первые фото со съемок белорусской версии шоу «Х-Фактор». Фото: Инстаграм Ольги Бузовой

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