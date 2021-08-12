В Минтрансе Литвы заявили, что транзит белорусских удобрений может прекратиться уже в декабре

На снимке Клайпедский порт. Фото: Delfi.lt

Министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис заявил , что транзит белорусских удобрений через Литву может прекратиться уже в декабре. В качестве причины он назвал американские санкции, который были введены в понедельник, 9 августа, в отношении «Беларуськалия». Об этом сообщает агентство Интерфакс-Запад со ссылкой на delfi.

Скуодис предположил, что санкции не позволят литовским компаниям принимать платежи за транзит калия.

«С одной стороны, мы можем сказать, что санкции касаются только американских компаний, но из практики нам известно, что банки не будут принимать платежи за оказанные в Литве услуги в евро, а не только в долларах. Компании, если есть субъект, который попал под санкции, отказываются иметь с ним какие-либо деловые отношения, избегая риска. Я уверен, что с декабря, когда санкции вступят в силу, удобрения перестанут перемещаться через Литву», — сказал Скуодис.

По словам Скуодиса, на долю белорусского калия приходится примерно треть грузов, которые следуют по Литовской железной дороге и через Клайпедский порт. При этом лишь 10% данных удобрений далее транспортируются в Европейский союз. Основные отгрузки идут в Индию, Бразилию и Китай.

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