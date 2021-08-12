Экс-посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня задержан – он на Окрестина. Фото: БЕЛТА

Экс-посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня, который уволился после президентских выборов 2020 года, задержан. Он находится на Окрестина. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Запад.

Напомним, что в среду, 11 августа, у Игоря Лещени и других делегатов оппозиционной платформы «Сход» прошли обыски.

Игорь Лещеня в МИД Беларуси работал с 1994 года. Послом Беларуси в Словакии его назначили в 2016 году.

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