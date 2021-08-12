Лукашенко – о борьбе с коронавирусом: «Мы с этой бедой справляемся на достойном уровне»

Лукашенко заявил, что Беларуси удается справляться с коронавирусом на достойном уровне. Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 12 августа, посещает в Витебском районе предприятие "БелВитунифарм", где планируется организовать производство белорусской вакцины от коронавируса. На совещании по вопросу разработки противовирусных вакцин Лукашенко рассказал о борьбе с коронавирусом, передает БЕЛТА.

- На сегодняшний день в Беларуси нет глобальных поводов для беспокойства. Я хочу в очередной раз заверить всех, что с этой бедой нам удается справляться на достойном уровне. Но пока не будем вперед забегать. И без лишнего информационного шума, политических дрязг, - подчеркнул президент.

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