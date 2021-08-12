Лукашенко – о вакцинации: «Принудиловки быть не должно»

Лукашенко заявил, что не должно быть принудительной вакцинации Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 12 августа, посещает в Витебском районе предприятие "БелВитунифарм", где планируется организовать производство белорусской вакцины от коронавируса. На совещании Лукашенко высказался о вакцинации. Об этом сообщает БЕЛТА.

- Никакой насильственной вакцинации быть не должно. Категорически предупреждаю. Только добровольная вакцинация против коронавируса. Если человек хочет вакцинироваться, то пусть вакцинируется, если не хочет, то не надо. Никакой принудиловки не должно быть, - заявил президент.

Он также добавил, что есть определенные категории людей, которых нужно не заставлять вакцинироваться, а попросить об этом. Это, к примеру, врачи, а также работники торговли.

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