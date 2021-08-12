Стало известно, в каких универмагах Минска самый большой ассортимент школьных товаров

В главных универмагах Минска представлен весь ассортимент школьных товаров Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Белорусские производители полностью обеспечивают спрос минчан на одежду и товары для школьников. Об этом рассказали в Главном управлении торговли и услуг Мингорисполкома.

Самый широкий ассортимент товаров для школьников – одежды, обуви, канцелярских товаров и галантереи – представлен в ГУМе, ЦУМе, универмаге «Беларусь» и ТД «На Немиге». «Школьные базары» в этих торговых точках проводят постоянные акции и розыгрыши призов с 10 июля.

– Покупательский спрос в деловой одежде для учащихся на 97% обеспечивается за счет продукции отечественного производства, обуви – на 60%, - добавили в Главном управлении Мингорисполкома.

Там также отметили, что основную долю ассортимента на «школьных» торговых точках представляют ведущие предприятия «Беллегпрома».

Покупатели столичных универмагов могут выбирать более чем из 220 моделей одежды для девочек (сарафаны, юбки, блузки, брюки, пиджаки, жилеты и т.д.) и около 200 моделей для мальчиков (костюмы и комплекты, пиджаки и жилеты, брюки, сорочки).

Расширен и ассортимент дополнительных трикотажных моделей – более 70. Примерно столько же представлено и моделей обуви. Разнообразен и выбор сумок, ранцев, рюкзаков, а также канцелярских товаров, тетрадей и школьных принадлежностей.

Как сообщили в управлении, собрать в школу ученика младших классов обойдется родителям в сумму от 266 до 804 рублей, старшеклассника – от 349 до 978 рублей. В акционные дни сумма может значительно снижаться.

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