Родник под названием Гремяки: бирюзовая вода, около пятидесяти бьющих ключей и оборудованная под купель бочка

Наша дружная команда уже посетила первый родник, в плане на сегодня - еще два Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Первый родник, который мы посетили, расположен поблизости с деревней Сороки Поставского района. Еще один ориентир - недалеко находится река Ласица. Называется родник громко и звучно – Гремяки. Мы его нашли без проблем - навигатор с интернетом от нашего проверенного коммуникационного партнера - компании МТС - работает без ошибок и огрех. Криница Гремяки - потрясает. Фактически она представляет собой аккуратное чистейшее озеро, диаметром примерно 10 метров. Внутри озера - бьют ключи, их - больше двадцати! Удивителен цвет воды - она имеет бирюзовый оттенок, и, кажется, что бурлит – ключи в постоянном движении.

Родник Гремяки оборудован - сделан помост для набора воды. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Очень здорово, что родник Гремяки оборудован - сделан помост для набора воды: мы оперативно берем пробы воды - будет интересно узнать ее состав, прозрачной, чистейшей, чуть бирюзовой.

Заслуженная артистка Беларуси обаятельная и утонченная Искуи Абалян. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Несмотря на то, что подход к воде достаточно удобно обустроен, аутентичность этого удивительного места полностью сохранена.

Пока два наших мощных Tiguan (а, поверьте, тест-драйв по лесной дороге этим авто от генерального партнера проекта СООО «Атлант-М Фарцойгхандель» мы устроили более чем серьезный!) отдыхают с дороги – их мы припарковали на лесной опушке – интересуемся у историка Дмитрия Скворчевского историей этих мест.

Удивителен цвет воды - она имеет бирюзовый оттенок. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По его словам, разбросанные вокруг криницы валуны (их размер, что и говорить, впечатляет!) позволяют предположить, что когда-то именно в этом месте находилось языческое капище. Однако точных сведений, убедительно подтверждающих это, нет.

- Количество ключей здесь - а они буквально искрятся на водяной глади – подсчитать точно затруднительно, вероятнее всего их от 20 до 50 штук. Сейчас родник Гремяки освящен в честь целителя Пантелеймона. Справедливо сказать, что родник «ожил», стал по-настоящему почитаемым около 10 лет назад. Чуть дальше - ниже по течению русла родника - оборудована купель, в которую окунаются приезжающие в это место паломники.

Продолжаем экспедицию «Родники Беларуси». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Интересно еще и то, что родниковый ручей - его ширина в среднем около одного метра - через метров семьдесят впадает в озеро Вешнее. Местные говорят, что вода в этом месте - целебная - узнаем, так ли это, когда через несколько дней получим результат взятых здесь проб.

Через несколько дней получим результат взятых здесь проб. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пока кто-то набирает воду в заранее припасенные бутылки, историк Дмитрий Скворчевский на себе пробует температуру в купели – смело окунается в нее три раза! В общем – здорово, невероятно! Место сказочное, уезжать не хочется: такая тишина и благодать.

Историк Дмитрий Скворчевский смело окунается в воду! Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Но пора - снова в путь-дорогу: направляемся на вторую точку нашего маршрута – родник, который расположен около деревни Черневичи.