Не только от COVID: в Беларуси планируют выпускать вакцину против африканской чумы свиней

В Беларуси планируют выпускать различные виды вакцин. Фото: Pixabay

Беларусь должна организовать производство вакцин по примеру России, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе совещания на базе предприятия «БелВитунифарм» под Витебском, его слова приводит БелТА.

– Не только от COVID-19. Сегодня - да. Сегодня вопрос производства собственной вакцины от COVID-19. Но мы создаем производство всех вакцин. Сегодня это ковид, а завтра другая какая-то будет зараза. Но у нас должно быть готово производство. Как в России, – сказал Лукашенко.

При этом он поставил еще вопрос о производстве вакцин для животных, в том числе против африканской чумы свиней.

– Мы договаривались, что будем работать в этом направлении. Как меня проинформировали, вакцина есть. Так ли это, тоже обсудим этот вопрос, – обозначил он тему.

Белорусское предприятие «БелВитунифарм» начнет производства отечественного препарата от коронавируса. Препараты для животных и людей, зачастую производятся одной компанией. В качестве примера приводится компания Pfizer.

Как рассказал директор ОАО «БелВитунифарм» Сергей Большаков, выпускать вакцину для людей на современном оборудовании без каких-то взаимосвязей с животным миром, но вакцины для человека и животных по производственным вопросам на 90% совпадают.

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Президент отметил, что, если человек хочет вакцинироваться, то пусть вакцинируется, если не хочет, то не надо (подробности).