Российская авиакомпания «Северсталь» начнет летать из Череповца в Минск и обратно с 9 сентября

Национальный аэропорт Минск. Фото: БелТА

Российская авиакомпания «Северсталь» откроет регулярные рейсы Череповец — Минск — Череповец с 9 сентября 2021 г. Об этом сообщили в пресс-службе Национального аэропорта Минск.

Полеты будут выполняться два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям – на борту Bombardier CRJ 200 с вместимостью до 50 пассажиров.

— Открытие нового направления позволит реализовать туристический потенциал российского региона и Беларуси, а также использовать Национальный аэропорт как транзитную точку для дальнейшего путешествия, — отметили в пресс-службе аэропорта.

Продолжительность полета составит 1 час 30 минут.

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