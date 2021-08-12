Российская авиакомпания «Северсталь» начнет летать из Череповца в Минск и обратно с 9 сентября

Национальный аэропорт Минск. Фото: БелТА
Российская авиакомпания «Северсталь» откроет регулярные рейсы Череповец — Минск — Череповец с 9 сентября 2021 г. Об этом сообщили в пресс-службе Национального аэропорта Минск.
Полеты будут выполняться два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям – на борту Bombardier CRJ 200 с вместимостью до 50 пассажиров.
— Открытие нового направления позволит реализовать туристический потенциал российского региона и Беларуси, а также использовать Национальный аэропорт как транзитную точку для дальнейшего путешествия, — отметили в пресс-службе аэропорта.
Продолжительность полета составит 1 час 30 минут.
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